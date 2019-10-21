Парламентские слушания по проекту бюджета следующего года вновь откладываются

Согласно статье 13 закона АР «О бюджетной системе» и в соответствии со статьей 109.2 Конституции Азербайджанской Республики законопроект о государственном бюджете на следующий финансовый год вместе с другими соответствующими документами должен быть представлен на рассмотрение и утверждение в Милли Меджлис Азербайджанской Республики не позднее 15 октября текущего года, напомнил глава Центра экономических исследований (ЦЭИ), профессор американского университета Рутгерса (Rutgers University) Губад Ибадоглу.

«Но несмотря на требования законодательства, государственный бюджет Азербайджанской Республики на 2020 год еще не вынесли на обсуждение в парламенте, — говорит экономист. — Тем временем парламентские дебаты по бюджету в соседних странах — Грузии и России начались еще в прошлом месяце. В нашей же стране нарушение закона «О бюджетной системе» стало традицией».

По его словам, экономическое совещание, прошедшее под руководством Президента Азербайджана 15 октября, показало, что парламентские дебаты по бюджету будут отложены в этом году.

«Такой вывод следует из диалога главы государства с министрами финансов и экономики, выявившего скептическое отношение лидера страны к бюджетным прогнозам на следующий год. В то же время бюджетные заказы различных государственных органов оказались преувеличены, — говорит экономист. — Поэтому правительство может пересмотреть бюджет с участием нового премьер-министра, что приведет к дальнейшим задержкам парламентских слушаний. Говоря о препятствиях на пути реформ, в ходе совещания Президент заявил, что обеспокоен проблемами с реализацией пакета поправок в Налоговый кодекс, принятых в прошлом году. Было также отмечено, что сбор налогов не соответствовал высокому финансовому потенциалу страны».

Так, в ходе совещания министр финансов Самир Шарифов доложил главе государства, что проект бюджета подготовлен, исходя из нормы отсечения в 55 долларов за баррель. Таким образом, были установлены стоимость чистых финансовых активов и верхний предел сводного бюджета. При этом отмечалось, что желательно в бюджете учесть также уровень инфляции и отразить его в расчетах. Министр финансов сообщил, что учтен подготовленный Министерством экономики социально-экономический, макроэкономический прогнозы на очередной и последующие три года, согласно которым в следующем году предусмотрен 4,6-процентный уровень инфляции.

Глава государства поинтересовался, насколько оправданы прогнозы Минфина и Минэкономики, и есть ли конкретная структура, занимающаяся этим? Получив утвердительный ответ от министра экономики Шахина Мустафаева, Президент уточнил, на сколько процентов прогнозы оправдываются. Кстати, до этого прогнозы азербайджанских экономических ведомств не ставились под сомнение руководством страны. Выслушав ответы министров, глава государства сказал: «На основе ваших ежегодных прогнозов мы строим свои планы. Но впоследствии, при обсуждении итогов данного года ваш прогноз остается в стороне. Поэтому нам необходимо знать, с какой точностью дается прогноз, чтобы в соответствии с этим строить свои планы».