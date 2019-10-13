Обстрел турками спецназа США сочли преднамеренным

Вооруженные силы Турции были заинтересованы в обстреле американских военных в ходе операции на севере Сирии в городе Кобани. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на чиновников американской администрации.

По словам источников, турецкие военные хотели оттеснить спецназ США дальше от сирийской границы, так как турецкие военные стремятся контролировать более протяженную полосу, чем планировалось изначально.

Анонимный турецкий военный рассказал, что обстрел велся 155-миллиметровыми снарядами. Кроме того, Анкара знала расположение американских позиций, так как там они находились в течение нескольких месяцев. По другим данным, США сообщили турецкой стороне, где находятся военные, и они «определенно подошли ближе, чем хотелось бы».

12 октября стало известно, что спецназ США попал под обстрел турецких сил. Отмечалось, что американские военнослужащие намеревались открыть ответный огонь в целях самообороны, однако отказались от этой идеи после прекращения обстрела со стороны турецкой армии.