Новая перспектива для восточных партнеров

Во вторник был обнародован проект стратегического плана Европейского Союза на период до 2024 года. Текст его был распространен Deutsche Welle. Надо сказать, что задачи перед собой европейцы ставят самые разные. К примеру, в ближайшие пять лет ЕС намерен сосредоточиться на усилении безопасности, экономическом росте, защите климата, а также укреплении своего влияния в мире.

В вопросе защиты граждан и свобод особо выделена необходимость эффективной защиты внешних границ и борьбы с нелегальной миграцией. Кроме того, авторы документа упоминают борьбу с кибератаками и дезинформацией, а также защиту принципа верховенства закона.

В области внешней политики Евросоюзу следует проявлять больше единодушия и решительности при отстаивании своей позиции, считают составители стратегического плана. А в экономической области они отмечают цифровую трансформацию экономики и «более амбициозную, решительную и сильную промышленную политику».

Пятистраничный документ разработан для саммита Евросоюза, который состоится во второй половине июня.

Цели заявлены, конечно, неравнозначные. Например, отдельного внимания достоин пункт, касающийся борьбы с кибератаками и дезинформацией. Ясно, конечно же, что тут в первую очередь подразумевается чрезмерная активность на европейском пространстве различных электронных ресурсов, СМИ, финансируемых из Кремля. А именно их, как все наверняка помнят, в Европе обвиняют в потворстве разжиганию разного рода политических скандалов, в создании определенных настроений у аудитории посредством распространения цепочек из заведомо ложных, фейковых новостей. Дошло до того, что специальные органы Испании уличили российских троллей в содействии росту сепаратистских настроений в регионе Каталония. Понятно, что все эти ухищрения имеют под собой одну глобальную цель – как можно большее ослабление такого сильного соседа как ЕС, подрыв его единства. Поэтому внимание к этой теме в стратегическом плане абсолютно оправданно.

Близок к этому пункту и вопрос о необходимости единодушия и решительности всех стран ЕС при отстаивании своей позиции в сфере внешней политики. Тут тоже, прямо скажем, не все так гладко, и опять же благодаря назойливому вниманию соседей с востока. Москва не упускает ни единой возможности, чтобы не поддержать недовольство одних политических элит Европы другими. По большей части это касается стран Южной Европы и бывшего социалистического лагеря. Еще пару лет назад Москва пыталась сыграть на нежелании многих из этих государств принимать у себя беженцев из Африки и Ближнего Востока. Закончилось тем, что в некоторых из этих стран первые лица стали всерьез взывать к Брюсселю с предложениями об отмене экономических санкций, введенных против РФ из-за оккупации ею части Украины – Крыма.

Именно поэтому понятен и пункт плана о необходимости эффективной защиты внешних границ ЕС и борьбы с нелегальной миграцией. Недавние выборы в Европарламент с ясностью показали правящим силам ЕС, что простой народ не очень-то в восторге от приема на постоянное проживание в их странах десятков и сотен тысяч людей с совершенно иной культурой и, часто, нежеланием самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. А выразилось это в некотором росте симпатий к выдвиженцам от радикальных партий националистического толка.

И этот момент предполагает еще одну, дополнительную угрозу для ЕС. Не стоит забывать, что многие из таких ультраправых партий одной из главных своих целей заявляют выход их стран из состава ЕС. Вновь деструктивные устремления, чем и объясняются симпатии Москвы именно к таким политсилам в Европе.

И все же, для нас наиболее заслуживающий внимания момент, который отмечен в документе, звучит так — «возможность расширения Евросоюза сохранится». Давненько уже не было таких оптимистичных прогнозов со стороны европейского чиновничества. Напротив, последние лет 10 Брюссель все больше говорил лишь о развитии сотрудничества с соседями, призывая их не надеяться когда-нибудь войти в состав ЕС.

Скорее всего, новое допущение воодушевит такие страны-партнеры Азербайджана по Восточному партнерству, которые уже дали себе труд провести все необходимые демократические и экономические реформы, чтобы заключить соглашения об ассоциации с ЕС. Речь идет, конечно же, о

Грузии, Украине и Молдове. Их граждане уже вовсю пользуются безвизом – то есть, имеют возможность посещать любую страну ЕС в любое удобное для них время, причем по каким-то до смешного низким ценам на авиабилеты. А если учесть, что три эти дружественные нам страны по уровню жизни и развития практически не уступают балканским государствам, состоящим в ЕС, вполне допустимо предположить, что в обозримом будущем и они вольются в общеевропейскую семью в качестве полноправных ее членов. Между прочим, в этом ряду вполне мог бы сейчас стоять и Азербайджан (в финансовом плане намного опережающий их) – нам тоже предлагали этот путь. Но, к сожалению, не судьба.