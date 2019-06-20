Нетаньяху призвал мир поддержать США в противодействии Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал международное сообщество поддержать США в противодействии «иранской агрессии», которая, по его словам, активизировалась «в последние 24 часа», передает РИА Новости.

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник в южной части страны после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве.