Неоцененное перо

Оргкомитет Пулитцеровской премии назвал имена лауреатов 2019 года. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Лауреатами Пулитцеровской премии за мастерство стали журналисты The New York Times Дэвид Барстоу, Сюзанна Крейг и Расс Бюттнер, которые опубликовали данные о предполагаемых финансовых махинациях президента США Дональда Трампа.

Газета The Wall Street Journal получила премию за серию материалов, посвященных заявлениям о том, что Трамп якобы тайно платил за молчание двум женщинам, которые ранее, предположительно, вступали с ним в интимные отношения.

Агентство Associated Press стало лауреатом премии за освещение “эпизодов жестоких убийств, совершенных в ходе войны с наркоманией на Филиппинах”. В Reuters получили Пулитцеровскую премию за материалы, посвященные “насилию в отношении беженцев-рохинджа в Мьянме”.

Сотрудник The Washington Post получил награду за серию фоторепортажей, рассказывающих о голоде в Йемене. Фотокорреспонденты Reuters отмечены наградой за освещение миграционной ситуации на южной границе США.

Премии в области литературы одержали писатели Ричард Пауэрс, Джеки Сибблис Дрери, Дэвид Блайт, Джеффри Стюарт, поэт Форрест Гандер, журналист Элайза Грисволд. За выдающееся музыкальное произведение премию получила музыкант и композитор Эллен Райд.

Посмертно Пулитцеровская премия была присуждена «королеве соула», умершей от рака певице Арете Франклин, за вклад в американскую музыкальную культуру.

Престижная американская награда в области журналистики, литературы и музыки учреждена американским журналистом и издателем венгерского происхождения Джозефом Пулитцером (1847-1911). В 1904 году он составил завещание, в соответствии с которым большая часть из $2 млн, пожертвованных им Колумбийскому университету, предназначалась для создания специализированного учебного заведения для журналистов, четверть суммы — для вручения премий и стипендий в области литературы, журналистики и образовательной деятельности. После смерти Пулитцера, в 1912 году, была создана Школа журналистики при Колумбийском университете. Первое вручение Пулитцеровской премии в четырех номинациях («репортаж», «статья-передовица», «книга по истории США» и «биография») состоялось 4 июня 1917 года.

Список категорий, в которых присуждается Пулитцеровская премия, неоднократно менялся. В настоящий момент 14 премий вручаются в области журналистики (в различных жанрах новостей, за выдающееся расследование, очерк, комментарий и др.; за карикатуры, за новостную и художественную фотографии, «За служение обществу») и 7 премий — в области литературы и музыки (за художественное и нехудожественное произведения, биографию, книгу по истории США, сборник поэзии, драматическое и музыкальное произведения).

Вручение самой престижной журналистской премии, как и все другие сферы деятельности, где присутствует человеческий фактор, не обходится без скандалов.

Так, в 1981 году сотрудница The Washington Post Джанет Кук получила Пулитцеровскую премию за большой очерк под названием «Жизнь Джимми». Там со множеством жестоких и точных деталей описана история мальчишки-наркомана, который жил в столице США.

Однако, через несколько месяцев после вручения премии, ее пришлось вернуть. Но это было сделано не по требованию Пулитцеровской комиссии, а по инициативе самой журналистки и газеты The Washington Post. Тогда кто-то то ли из журналистов, то ли из публики захотел материально и морально помочь несчастному мальчишке, и Джанет Кук попросили привести героя ее очерка в редакцию. И тут она была вынуждена признаться, что всеми любимого Джимми просто не существует. Это фиктивный герой. Она списала его с самых разных детей-наркоманов, с которыми ей приходилось встречаться…

История о том, что порой фантазия может довести человека до высот, а потом с треском провалить на дно. Ведь после этого, Кук так и не смогла больше работать в сфере журналистики — ее просто больше никто не захотел нанимать…

К сожалению, до сих пор ни один азербайджанский журналист ни правдами, ни неправдами (не знаю, стоит ли этим гордиться) так и не получил эту желанную всеми нашими братьями по цеху премию.

Почему — на этот вопрос ответил медиаэксперт, председатель Объединения журналистов Азербайджана «Yeni Nəsil» Ариф Алиев.

«У нас были журналисты, достойные громких, крупных международных премий. Среди них могу назвать Фархада Керимова, который в 1995 году получил награду имени Рори Пека. Эту премию дают в основном за большие подвиги — человеческие и журналистские. Керимов получил награду уже после смерти. А портреты нескольких азербайджанских журналистов есть в залах славы музеев журналистики в Америки и Европе. Что же касается Пулитцеровской премии — это очень высокая, престижная награда в журналистском мире. Она также и самая старая — ей уже более ста лет. Премию выдают, как правило, за большие заслуги в сфере журналистики и искусства. Азербайджанские журналисты не могут претендовать на премии такого уровня по нескольким причинам. Главным образом потому, что наша журналистика не достигла того уровня. Хотя совсем недавно один из местных высокопоставленных чиновников гордо заявлял, что азербайджанская журналистика уже вышла на мировой уровень», — отметил А.Алиев.

По словам эксперта, нам сейчас следует думать больше о собственных премиях и наградах — «Начинать нужно с этого. У нас были такие попытки, например, одно время очень популярными были премии имени Зардаби, Media Açarı. К сожалению, они уже несколько лет не вручаются, так как вынуждены были ограничить деятельность сами журналистские организции, учредившие эти премии. Понимаете, у нас нет традиции, которая сделала Пулитцеровскую премию такой популярной, всемирно известной. Мы, как народ в целом, и как журналистское сообщество, пока, к сожалению, не проявляем большого умения и способностей в создании традиций. А без традиций не будет устойчивого развития ни в одной сфере. Наша проблема, наверное, заключается в этом», — считает он.

Председатель Объединения журналистов Азербайджана «Yeni Nəsil» также отмечает, что чаще всего громкие премии и награды получают те журналисты, которые оказались в опасных условиях при выполнении профессионального долга или проводили серьезные журналистские расследования. «А это как раз тот жанр нашей профессии, который наиболее слабо развит в Азербайджане. Что же мешает развитию этой профессии в нашей стране? Скорее всего, политическая подневольность. Уповая на государственные дотации, на помощь, которая выделяется из президентского фонда или из Фонда господдержки развития СМИ, серьезную, расследовательскую журналистику, способную получать высокие премии создать невозможно», — подытожил эксперт.

Что ж, журналистика, как и любая другая сфера искусств, требует жертв: ты можешь перебиваться копейками, но лицо держать и не предавать принципы обязан. Любая другая позиция говорит о том, что человек с пером уже не журналист, а просто коммерсант…