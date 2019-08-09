Найдены отдельные фрагменты потерпевшего крушение самолета ВВС Азербайджана

Вечером 8 августа была определена территория в Каспийском море, где потерпел крушение самолет МиГ-29 военно-воздушных сил Азербайджана во время ночного учебно-тренировочного полета, сообщает официальный сайт оборонного ведомства.

В результате неотложных мер, предпринятых представителями соответствующих государственных структур и служб с участием привлеченных к поискам турецких специалистов, найдены и извлечены из воды некоторые фрагменты самолета.

В настоящее время проводятся подготовительные работы по извлечению с морского дна основной части самолета.

| 2019-08-09T12:44:55+00:00 9 августа 2019, 13:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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