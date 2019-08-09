Найдены отдельные фрагменты потерпевшего крушение самолета ВВС Азербайджана

Вечером 8 августа была определена территория в Каспийском море, где потерпел крушение самолет МиГ-29 военно-воздушных сил Азербайджана во время ночного учебно-тренировочного полета, сообщает официальный сайт оборонного ведомства.

В результате неотложных мер, предпринятых представителями соответствующих государственных структур и служб с участием привлеченных к поискам турецких специалистов, найдены и извлечены из воды некоторые фрагменты самолета.

В настоящее время проводятся подготовительные работы по извлечению с морского дна основной части самолета.