МВД Германии пригрозило мессенджерам блокировкой за сокрытие информации

Министерство внутренних дел Германии пообещало добиться блокировки мессенджеров, которые откажутся предоставлять правоохранительным органам доступ к запрашиваемой информации, сообщает Der Spiegel.

В настоящее время в Германии доступ спецслужб к сообщениям возможен только при наличии судебного ордера, передает Газета.Ru.

Кроме того, мессенджеры предоставляют полиции только зашифрованную информацию, отказываясь расшифровывать ее.

Новая инициатива должна заставить мессенджеры предоставлять информацию исключительно в расшифрованном виде. В противном случае, они будут заблокированы.

| 2019-05-25T21:20:22+00:00 25 мая 2019, 22:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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