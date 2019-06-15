Молдавское двоевластие

После парламентских выборов в Молдове, которые состоялись в феврале текущего года, страна вступила в полосу политического кризиса. Формальным победителем выборов была партия социалистов, набравшая около 37% голосов, но этого недостаточно для большинства. Переговоры о создании коалиции шли очень сложно и практически завершились только в июне.

Партия социалистов, ориентирующаяся во внешней политике на Москву, под внешним давлением согласилась на образование коалиции со своими оппонентами из блока ACUM (образован правыми партиями «Платформа «Достоинство и правда» и «Действие и солидарность») известных своими прозападными устремлениями.

Главной объединяющей основой для такого неестественного союза стало противостояние Демократической партии с ее неформальным лидером самым богатым человеком Молдовы и главным олигархом Владимиром Плахотником.

В интервью московской газете «Коммерсант» лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду четко обозначила границы коалиции с социалистами. «Из-за Плахотнюка это произошло. Если бы не Плахотнюк, если бы его режим не был таким страшным для людей, наверняка этого (коалиции — авт.) никогда бы не произошло… Все хотят избавиться от Плахотнюка. Поэтому у нас и было заключено это временное политическое соглашение, чтобы избавиться от этой олигархической системы, построить институты власти. Это долгий процесс, но его надо начинать».

Для Плахотнюка и его Демократической партии создание, пусть и временной, коалиции социалистов и блока ACUM означает полное политическое и экономическое поражение. При этом речь идет не только о потере контроля над государством и его экономической и финансовой системой, но грозит проблемами с уголовным преследованием. При этом, в частности, для Плахотнюка возникают сложности даже с эмиграцией.

В частности, олигарх разыскивается российскими властями по обвинению о причастности к схеме вывода из России 37 млрд. руб., а также по делу о попытке заказного убийства. У него настолько плохая репутация, что принять его, возможно, согласится либо Венесуэла, либо Северная Корея.

Именно по этой причине он и его правительство во главе с премьер-министром Павлом Филипом всеми силами сопротивляются возможным переменам.

Созданная в парламенте коалиция утвердила новое правительство во главе с Майей Санду. Спикером парламента избрали председателя Партии социалистов Зинаиду Гречаную и приняли декларацию о том, что Молдова является захваченным государством, а захватил его Плахотнюк.

Со своей стороны олигарх, который контролирует 40 мест в парламенте из 101 выступил против. Конституционный суд, находящийся под полным контролем Плахотнюка, так как состоит из людей близкого окружения олигарха, вынес постановление, что коалиция и все принятые ею решения противоречат конституции.

Формальным основанием для такого решения послужило то, что 7 июня является крайней датой для образования коалиции. По конституции на это отводится 90 дней. Датой отсчета Конституционный суд посчитал 9 марта, когда официально были утверждены результаты февральских выборов.

Со своей стороны, президент и лидер социалистов Игорь Додон, а также лидеры ACUM считают, что точкой отсчета необходимо считать 10 марта, когда депутаты начали работу в новом парламенте. Именно от этой даты следует отсчитывать три месяца. Коалиция должна была быть создана не позднее 10 июня, что и сделано.

Конституционный суд своим решением отстранил президента Додона от власти и назначил на его место заместителя председателя Демократической партии Павла Филипа. Так в Молдове не только возникло, но и закрепилось двоевластие.

Павел Филип подписал распоряжение о проведении 6 сентября досрочных выборов в парламент, против чего категорически выступила коалиция. Андриан Канду, который настаивает, что он остается спикером парламента, отправился в Вашингтон, чтобы разъяснить там создавшуюся в стране ситуацию.

Дело в том, что новое правительство Молдовы признано Россией, Евросоюзом и США. Это означает не только дипломатическую, но также и экономическую изоляцию прежнего режима.

Плахотнюк и его окружение пока не собираются сдаваться. Олигарх вывел на площади столицы своих сторонников, которых автобусами свозили со всей страны. В основном из сел и небольших городков, которых выдавал загар, натруженные руки и довольно простая недорогая одежда. Надо полагать, что их участие в подобных мероприятиях соответствующим образом оплачивалось.

Были в толпе и модно одетые мускулистые парни. Они руководили остальными: командовали, когда и куда идти, и заводили массовку кричалками. В Молдове популярен украинский термин титушки, который означает нанятых молодых людей спортивного телосложения, нападающих на представителей противоположного лагеря. Термин появился перед украинской революцией 2014 года по фамилии одного из таких нападавших. Его поймали, судили за убийство политического оппонента, а фамилия стала нарицательной.

Плахотнюк сохраняет контроль над силовыми ведомствами, а свезенные в Кишинев титушки разбили палатки перед правительственными зданиями и не пускают новых министров на работу.

Тем не менее, перспектив у Плахотнюка и его окружения нет. Против него не только Запад, но также и Россия. Единственное чем бывшие занимаются, то откровенно грабят страну.

Министр экономики в новом правительстве Вадим Брынзан сообщил, что из страны самолетами вывозятся большие суммы денег. «У нас есть информация о том, что в последние дни имело место снятие значительных средств со счетов государственных компаний, наличными или переводами на офшорные счета. Эта деятельность является подозрительной и крайне тревожной». Министр утверждает, что будет проведен детальный аудит всех таких транзакций, и, если будет доказано, что государственное имущество было растрачено, все виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законом. Он предупредил иностранных партнеров: Европейский союз, Соединенные Штаты Америки, Международный валютный фонд и Всемирный банк — «о незаконном выводе капиталов из Республики Молдова».

Массивный вывод наличных средств является лучшим доказательством того, что у Плахотнюка время доминирования в молдавской политике истекает. Его подручные как крысы начали бежать с тонущего корабля. Судьба капитана их уже не очень волнует.

Политически возникла несколько необычная ситуация. Против Плахотнюка выступили западные страны и Россия. При этом цели у них в Молдове прямо противоположные. Дипломатические демарши не могут скрыть тот факт, что это чисто тактическое совпадение действий.

Москва встревожилась тем, что дальнейшее затягивание политического кризиса вызовет усиление в Молдове сторонников так называемой унирии — объединения с Румынией.

Второй фактор состоит в том, что именно в Молдове Кремль хочет продемонстрировать конструктивный подход и готовность решать проблемы совместно с западными, в первую очередь европейскими странами.

Третий фактор состоит в том, что на положение в Молдове серьезно влияет Украина. Хотя бы в силу географического положения. Страна зажата между Румынией и Украиной. Россия не может оказать никакой материальной помощи, кроме финансовой, своим ставленникам не только в самой Молдове, но также в Приднестровье.

Киев же пока высказывается очень осторожно в силу активной роли России в создании коалиции социалистов и ACUM. В то же время без Украины стабильное положение в Молдове не создать. К тому же в украинских руках находится судьба Приднестровья. Ужесточение контроля на границе, что уже происходило в 2014-2017 гг. крайне отрицательно сказывалось на положении сепаратистского региона. Контроль был несколько ослаблен по просьбе молдавской стороны. Однако в любой момент он может быть усилен.

В Москве это прекрасно понимают и предпочитают с заходом через Молдову начать хоть какое-то движение в российско-украинских отношениях. В последнее время в российской столице несколько изменили риторику и постоянно выражают надежду на возможное улучшение отношений с Украиной. Об этом несколько раз высказывался Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров. Делаются вроде бы соблазнительные предложения о восстановлении поставок российского газа в Украину со скидкой 25%. В Киеве это предложение отклонили, так как даже при таких условиях покупать газ в Европе гораздо выгоднее. Тем не менее, в сентябре переговоры будут продолжены.

Кризис в Молдове явно будет иметь украинское продолжение. Видимо в Москве поняли бесперспективность дальнейшего продолжения конфликта на Донбассе.

Отсюда временная конструктивность в Молдове. Она скоро окончится, как только с Плахотнюком в политическом и экономическом смыслах будет покончено.