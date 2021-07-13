На прошедших в Молдове досрочных парламентских выборах победила проевропейская партия «Действие и солидарность» (PAS), созданная президентом Майей Санду.

Ее победа прогнозировалась, но, как говорится, не с таким счетом. PAS получила более 52% голосов и с учетом особенностей молдавского избирательного законодательства, будет располагать 63 мандатами из 101. Это немного не дотягивает до конституционного большинства, но дает возможность сформировать правительство и приступить к обещанным реформам.

Большая неудача сродни электоральному разгрому постигла блок социалистов и коммунистов (ПСРМ-ПКРМ). Он получил чуть более 27% голосов, и будет иметь 32 мандата. Третьей пришла к избирательному финишу партия «Шор» беглого олигарха Илана Шора и получит 6 мест. Остальные партии и блоки не преодолели избирательный барьер.

Прошедшие выборы поставили жирную точку в выборе внешнеполитического курса Молдовы. Она четко будет двигаться в западном направлении и бесконечные качания между Европой и Россией остались в прошлом.

Интересно, что блок ПСРМ-ПКРМ возглавили два бывших президента — коммунист Владимир Воронин и социалист Игорь Додон. Эти два политика, мягко говоря, недолюбливают друг друга и совсем недавно не стеснялись в выражениях в отношении теперь уже союзника.

Звезда коммунистов закатилась довольно давно. На прошлых парламентских выборах они не преодолели избирательный барьер в 5%, так как собрали только 3,3% голосов. Нынешний их блок даже не брак по расчету, а выполнение желаний Москвы по объединению пророссийских и, соответственно, антизападных сил. Собрать всех под такие знамена не удалось, но все-таки на блок ПСРМ-ПКРМ в Москве возлагали очень большие надежды.

На чем они были основаны, остается большой загадкой. Денег для блока ПСРМ-ПКРМ не жалели. Весь российский пропагандистский аппарат был мобилизован в его поддержку. Российское телевидение, а его смотрят очень многие граждане Молдовы, пресса бумажная и электронная на российском финансировании, прикормленные социологические службы денно и нощно убеждали всех и вся, что этот последний бой за светлое будущее Молдовы обязательно выиграют настоящие патриоты из пророссийского блока. И это будет прямой путь к восстановлению тесных связей с Россией, нарушенных врагами из прозападных партий во главе с действующим президентом Майей Санду.

Сколько из московских денег было разворовано не скажет никто. Игорь Додон в бытность президентом неоднократно становился фигурантом коррупционных скандалов с полным предоставлением документов и видео- записей.

Наверное, московские кураторы и в первую очередь отвечающий за Молдову Дмитрий Козак, посчитали, что тандем в прошлом довольно авторитетного Владимира Воронина, первого номера в списке блока, должен оттенить негативный шлейф Додона.

Очередной просчет, хотя молдавские эксперты еще в феврале предупреждали, что блок коммунистов и социалистов ничего хорошего как в электоральном смысле, так и во всех других не даст. Существенного приращения голосов ожидать не приходится. Как говорится, не до жиру, сохранить хотя бы результат прошлых выборов, на которых социалисты получили 35% голосов. Не послушали. Как обычно, в Москве все лучше знают и их расчеты самые правильные. Вот и получили по полной.

И еще одно. Хотя на выборы шли вместе, но совсем не факт, что уже в новом парламенте блок сохранится. Есть основания полагать, что коммунисты во главе с Ворониным будут искать точки соприкосновения с PAS. И это еще больше ухудшит политическое положение Додона.

Результаты молдавских выборов означают не только сохранение и углубление прозападного курса Кишинева. Все гораздо сложнее и важнее.

Во-первых. Все стратегическое юго-западное направление теперь полностью антироссийское. После полного разрыва с Украиной Кремль теряет Молдову и с ней Дунай и весь северо-запад Черного моря.

Балканское направление, столь важное для российских генералов, теперь наглухо закрыто и существенно отдалилось от России. Соответственно существенно повышается безопасность южного фланга НАТО, так как черноморские государства Румыния и Болгария являются членами Альянса, а Украина и теперь Молдова практически союзники.

Во-вторых. Полностью зависает пророссийский сепаратистский регион Приднестровье. Его основное назначение состояло в том, чтобы препятствовать и всячески тормозить прозападный поворот Молдовы. Ради этого Москва долгие годы содержит этот регион, снабжает его даром газом и нефтепродуктами с большими скидками и всячески культивировала коррупционные связи с пророссийскими политиками в Молдове.

Теперь Приднестровье, зажатое между Украиной и Молдовой, находится в очень сложном положении, так как вся его торговля осуществляется только с молдавской регистрацией и проходит либо через Молдову, либо через Украину. Кстати, совместные таможенные посты на таможенников и пограничников двух стран уже показали свою эффективность. В результате поток контрабанды сильно уменьшился, что вынудило Москву увеличить финансовую поддержку режима в Тирасполе.

В-третьих. Кремль потерпел сильное имиджевое поражение. Все его попытки пресечь так называемые цветные революции оказались неудачными. Более того, они перешли в электоральные.

В Украине в 2019 году президентом стал артист и несистемный политик Владимир Зеленский, а потом большинство в парламенте получила пропрезидентская партия «Слуга народа».

Такая же революция состоялась в августе прошлого года в Беларуси, но там по ряду объективных и субъективных причин она не победила. Не в последнюю очередь из-за прямого участия России и угрозы ее военного вторжения.

И вот теперь электоральная революция произошла в Молдове. Здесь возможности Москвы очень ограничены, так как нет общей границы, а помощь Украины и тем более Румынии не стоит даже обсуждать.

Победа партии PAS тем более неприятна Москве, так как она совпадает с резким обострением ситуации на границах государств Центральной Азии.

Хотя талибы в Москве, как, впрочем, и в Тегеране, а также в ряде арабских столиц давали обещания не выходить за границы Афганистана, но веры им особой нет.

Все это заставляет наращивать российские ресурсы в Центральной Азии и существенно отвлекает от западного направления. Везде быть сильным невозможно и очень скоро станет вопрос: что для Кремля важнее — безопасность государств Центральной Азии или противостояние с НАТО в Европе, Арктике и в Черном море.

Ответ совсем не очевидный, так как для кремлевских обитателей до недавнего времени главный враг — это Запад и вот теперь предстоит сделать стратегический выбор.

В полной мере сказанное относится и к Южному Кавказу. Здесь ситуация еще более сложная. Налицо значительное уменьшение московского влияния и оно будет снижаться и далее.

Прозападный поворот Молдовы — это еще один удар по идее возрождения в той или иной форме СССР при главенстве России. Вполне закономерно. Распавшуюся империю восстановить невозможно. Пока в Москве этого не поймут, последующие провалы неизбежны.