Министры обороны Азербайджана и Турции посетили в Нахчыване воинскую часть

10 июня Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и Министр национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар побывали в воинской части и Учебно-тренировочном центре Отдельной Общевойсковой Армии, дислоцированной в городе Нахчыване, сообщает пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана.

Министры ознакомились с боевой подготовкой и социально-бытовыми условиями личного состава, осмотрели новое вооружение и военную технику, имеющихся в распоряжении воинской части, а также объекты военной инфраструктуры.

Затем министры обороны посетили Военный лицей имени Гейдара Алиева в Нахчыване.

Гости ознакомились с военно-учебным заведением. Было подчеркнуто, что, благодаря высокому вниманию и заботе руководства государства, в лицее были созданы условия, отвечающие современным требованиям. Наряду с образованием курсантов, их социальная защита и военно-патриотическое воспитание здесь также находятся в центре внимания.

Министры, встретившись с преподавательским составом и курсантами, ознакомились с условиями, созданными в учебном корпусе и общежитии.