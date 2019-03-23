Медведев подписал указ о кругосветной экспедиции к Антарктиде

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о кругосветной экспедиции парусных судов Росрыболовства в 2019–2020 годах, посвященной 200-летию открытия Антарктиды экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Документ размещен на cайте правительства 23 марта.

Парусники «Паллада» и «Седов» совершат кругосветное плавание, а «Крузенштерн» — трансатлантическое. В конце 2019 года в разное время они выйдут из портов Владивостока, Кронштадта и Калининграда соответственно. По пути они зайдут в порты, которые были открыты россиянами во время предыдущих «кругосветок».

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Согласно маршруту, суда встретятся в Атлантическом океане между портами Ушуайя (Аргентина) и Кейптаун (ЮАР) в районе островов Южная Георгия и Южных Сандвичевых островов (Великобритания). Последним вернется «Седов» — его путешествие завершится в декабре 2020 года в Калининграде.

«Во время экспедиции на парусниках планируется провести фотовыставки, посвященные памятным датам российской истории, а также встречи с представителями зарубежной общественности и соотечественниками, проживающими за рубежом. Подготовкой и проведением экспедиции займется специальный организационный комитет», — сказано в сообщении кабмина.

Южная полярная экспедиция Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева открыла Антарктиду 28 января 1820 года. Экспедиция началась в июле 1819 года, а в августе 1821 года корабли вернулись в Кронштадт.

В начале февраля стало известно, что российский путешественник Федор Конюхов преодолел половину пути в одиночном кругосветном путешествии на весельной лодке. Россиянин стартовал в декабре 2018 года. Весь маршрут — порт Данидин (Новая Зеландия) — мыс Горн (Чили) — мыс Люин (Австралия) — порт Данидин — составит более 16 тыс. морских миль (27 тыс. км) и завершится в 2020 году.