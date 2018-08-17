Маниголт-Ньюман предала гласности еще одну секретную аудиозапись

Омароса Маниголт-Ньюман в четверг обнародовала еще одну тайную аудиозапись, которая, по ее словам, подтверждает, что президент Трамп хотел заставить ее замолчать после того, как она была уволена из Белого дома, сообщает «Голос Америки».

В записи, озвученной на канале на MSNBC, невестка Трампа, Лара Трамп, предлагает Маниголт-Ньюман работу за 15000 долларов в месяц – не требующую, чтобы та являлась в тот или иной офис или выполняла определенные обязанности, кроме одной – положительно отзываться о Трампе в период его кампании по переизбранию.

При этом можно узнать голос Лары Трамп – супруги Эрика Трампа – она упоминает о сообщении New York Times, в котором высказывается предположение, что у Маниголт-Ньюман имеется информация, которая может нанести ущерб Трампу.

Эта тайная запись – одна из нескольких, которые Маниголт-Ньюман предала гласности на этой неделе, чтобы подкрепить утверждения, содержащиеся в ее книге «Сорвавшийся с петель».

В письменном ответе, распространенном в четверг, Лара Трамп заявила, что вся ее семья беспокоилась о Маниголт-Ньюман после того, как ее уволили, «потому что мы понятия не имели о причинах ее увольнения», но «… все еще хотели, чтобы она оставалась в нашей команде, поскольку проявляли заботу о ней лично».

По словам Лары Трамп, именно поэтому она предложила Маниголт-Ньюман работу в рамках кампании по переизбранию Трампа. Она пояснила, что это было сделано, когда «мы ничего не знали о грубых нарушениях (Маниголт-Ньюман) этических норм во время ее пребывания в Белом доме».

Лара Трамп говорит, что последняя аудиозапись – «мошенничество» и что фрагменты разговора, переданные MSNBC, «имели место в ходе многочисленных телефонных разговоров в течение нескольких недель».

Как подчеркивает Лара Трамп, она относилась к Омаросе как к другу и товарищу по предвыборной кампании и «потрясена ее предательством».

В прошлом Омароса Маниголт-Ньюман принадлежала к наиболее известным приверженцам Трампа среди афроамериканцев.

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