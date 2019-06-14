Макрон призвал Турцию прекратить бурение в экономической зоне Кипра

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал власти Турции прекратить незаконные операции в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра, передает ТАСС. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления по итогам саммита средиземноморских стран ЕС на Мальте. Трансляцию вела пресс-служба Елисейского дворца.

«Мы полностью солидарны с Кипром и поддерживаем его суверенитет. Турция должна прекратить свои незаконные действия в исключительной экономической зоне Кипра. Евросоюз не намерен демонстрировать слабость в этом вопросе», — подчеркнул он.

На шельфе и в ИЭЗ Кипра найдены большие месторождения природного газа. В 2011 году американская компания Noble Energy обнаружила, в частности, месторождение «Афродита», запасы которого оцениваются примерно в 140 млрд куб. м. Анкара, оспаривающая границы исключительной экономической зоны Кипра, направила в район буровое судно «Фатих». Турция заявляет, что бурение продлится в течение четырех месяцев — до 3 сентября.

На прошлой неделе президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности его страны защищать права турок-киприотов на шельфовые месторождения, в том числе с применением вооруженных сил. 10 июня власти Республики Кипр санкционировали арест членов экипажа турецкого бурового судна «Фатих». Всего под угрозой ареста находятся 25 человек, в числе которых экипаж бурового судна и работники связанных с государственной нефтяной компанией Турции TPAO (Turkish Petroleum Corporation) фирм.

| 2019-06-14T22:58:18+00:00 14 июня 2019, 23:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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