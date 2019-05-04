Мадуро назначил нового главу венесуэльской полиции

Ранее Мадуро уже сменил главу Боливарианской службы разведки (SEBIN), назначив на этот пост генерала Густаво Гонсалеса Лопеса. Причем этот генерал второй раз возглавил данную спецслужбу: в 2018 году он уже стоял во главе SEBIN, но был тогда заменен на генерала Мануэля Кристофера Фигеру.