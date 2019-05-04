Мадуро назначил нового главу венесуэльской полиции

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сменил главу полиции страны, назначив вместо Карлоса Переса Ампуэды генерала Элио Эстраду, сообщил в пятницу глава МВД Нестор Ревероль.
«По поручению нашего президента Николаса Мадуро и во исполнение конституции и законов республики бригадный генерал Элио Эстрада назначается новым главнокомандующим национальной боливарианской полиции», — написал Ревероль в своем микроблоге в Twitter, передает РИА Новости.
Данное назначение осуществлено в разгар протестов, происходящих в стране, и на фоне попыток оппозиции совершить государственный переворот.
Ранее Мадуро уже сменил главу Боливарианской службы разведки (SEBIN), назначив на этот пост генерала Густаво Гонсалеса Лопеса. Причем этот генерал второй раз возглавил данную спецслужбу: в 2018 году он уже стоял во главе SEBIN, но был тогда заменен на генерала Мануэля Кристофера Фигеру.