Луис Энрике назвал причину своего ухода с поста главного тренера сборной Испании

Уже бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал свой уход с поста наставника национальной команды.

— Поскольку причины личного характера помешали мне нормально выполнять свои обязанности тренера с марта прошлого года и по сей день, я решил покинуть эту должность. Благодарю всех в Королевской испанской футбольной федерации за проявленные доверие и понимание. Отдельное спасибо всем коллегам по сборной и игрокам за профессионализм. Спасибо СМИ за вашу позицию и проявленное уважение к моей ситуации. Спасибо от всего сердца, — приводит слова Энрике AS.

Луис Энрике возглавил сборную Испании летом 2018 года. Под его руководством команда сыграла 10 матчей, одержав в них 8 побед при 2 поражениях.

| 2019-06-19T22:38:38+00:00 20 июня 2019, 00:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss