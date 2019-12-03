Курды заявили, что американские военные вернулись на северо-восток САР

Арабо-курдские отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) заявили, что военные международной коалиции во главе с США вернулись на северо-востоке Сирии.

SDF 6 ноября объявили о возобновлении сотрудничества с войсками международной коалиции после того, как в октябре президент США Дональд Трамп объявлял о намерении вывести все войска из Сирии, а затем решил их оставить под предлогом защиты нефтяных месторождений.