КНДР согласилась принять экспертов ИКАО

Власти КНДР согласились допустить персонал Международной организации гражданской авиации (ИКАО) для проведения проверок на месте с целью подтверждения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщило агентство Киодо.

По данным источника в ИКАО, эксперты могут посетить КНДР уже в следующем году.Предполагается, что специалисты посетят площадки, с которых осуществлялись пуски северокорейских баллистических ракет.

Более подробной информации не сообщается.

В мае Северная Корея заверила представителей ИКАО, что не будет совершать представляющие угрозу гражданской авиации действия без предварительного уведомления других стран региона.

Авиакомпании избегают прямых рейсов, пролегающих в воздушном пространстве Северной Кореи, из-за угрозы внезапных запусков ракет после того, как в 2014 году над Украиной был сбит рейс MН17 авиакомпании Malaysia Airlines.

РИА Новости

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| 2018-08-19T14:58:29+00:00 19 августа 2018, 18:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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