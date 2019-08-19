Китай пообещал ответные меры в случае поставки США истребителей Тайваню

Китай примет ответные меры для защиты своих интересов в случае поставки американской стороной новой крупной партии вооружений Тайваню. Так официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в понедельник на брифинге прокомментировал по просьбе корреспондента ТАСС заявление президент США Дональда Трампа о том, что он одобрил сделку о поставке острову 66 американских истребителей за $8 млрд.

«Китай выражает в связи с этим решительный протест», — указал дипломат. «Китай призывает США осознать серьезный вред от поставок американских вооружений Тайваню. Мы призываем их следовать принципу одного Китая и трем китайско-американским совместным коммюнике, немедленно отменить указанную сделку и прекратить военно-техническое и военное сотрудничество с островом», — подчеркнул Гэн Шуан.

«В противном случае ответственность за все последствия будет лежать на американской стороне. В зависимости от развития обстановки, китайская сторона примет все необходимые меры для отстаивания своих интересов», — предупредил официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье сообщил журналистам, что одобрил сделку о поставке 66 истребителей F-16 в новой современной версии V Тайваню на сумму $8 млрд. Он также отметил, что сделка должна быть одобрена Сенатом. В случае положительного решения Конгресса США, это будет первая поставка истребителей F-16 Тайваню с 1992 года. Администрация экс-президента США Барака Обамы отклоняла запросы острова на приобретение новых истребителей, предлагая взамен лишь модернизацию существующего парка таких самолетов, который насчитывает 140 машин.