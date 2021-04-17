Украина готовит ответные меры на задержание консула в Санкт-Петербурге

Украинский консул Александр Сосонюк был задержан в РФ на несколько часов и уже находится в своем дипломатическом учреждении, сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
В ФСБ России в субботу сообщили, что Сосонюк задержан с поличным 16 апреля в Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России. Замглавы МИД Украины Евгений Енин заявил, что украинская сторона готовит ответные меры.
«Очередная провокация на фоне дестабилизирующих действий России. Российские правоохранители задержали сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. Сейчас он находится в украинском дипучреждении. Обстоятельства задержания выясняются. В соответствии с существующей практики и на основе принципа взаимности украинская сторона готовит ответ», — заявил Николенко в комментарии агентству «РБК-Украина». (РИА Новости)