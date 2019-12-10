К сестре шамана с «обыском» сотрудники ФСБ

К сестре якутского шамана Александра Габышева, который 8 декабря возобновил поход в Москву с целью «изгнать Путина», во вторник, 10 декабря, пришли сотрудники ФСБ и начали осматривать находящуюся на ее участке «избушку», в которой в последнее время жл шаман. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщил DW по телефону Алексей Прянишников — координатор организации «Правозащита Открытки», предоставившей Габышеву адвоката для защиты по делу об экстремизме.

По словам Прянишникова, к сестре Александра Габышева уже отправился адвокат, «чтобы выяснить процессуальные основания» пребывания на ее участке сотрудников ФСБ. На первый взгляд, их действия напоминают обыск, отметил правозащитник.