Изжитый формат

В минувшую пятницу в Ашгабате состоялось очередное (какое уже по счету?) заседание лидеров Содружества независимых государств, и вновь (в который уже раз?) многие наверняка задумались – а в чем вообще смысл существования этого объединяющего формата в наши дни, какую реальную пользу приносит он бывшим советским народам?

Изначально СНГ создавалось с целью не вполне ясной. То ли как шаг к новому Союзу взамен СССР, то ли как мягкий вариант окончательного распада большого пространства на множество маленьких образований. Но сегодня уже ни у кого не вызывает сомнений факт, что СНГ давно находится в глубоком внутреннем идеологическом кризисе.

Вот и на сей раз президенты слетелись, посидели, поговорили, что-то подписали. Но что толку? Они четверть века уже встречаются, а никакой пользы для облегчения товарооборота, для поездок людей, никакой унификации правил их пребывания, ведения бизнеса на территориях друг друга не было и нет. Грузия и Украина покинули СНГ, и что для них изменилось? Ничего. Они продолжают без какого-либо ущерба для себя на том же самом уровне сотрудничать с другими постсоветскими странами. В чем же тогда смысл оставаться в этой организации, во многом существующей исключительно на бумаге?

То есть, СНГ потеряло смысл и пользу, и существует по инерции. Неспроста партнерство с Евросоюзом многим постсоветским странам кажется более привлекательным, чем членство в Содружестве независимых государств. И не будем забывать, что СНГ так и не учредило ни механизма разрешения территориальных конфликтов, ни прозрачных границ между странами.

СНГ было создано именно как «меж», а не «над»государственная структура, которая должна была обеспечить условия и механизмы для мирного урегулирования возможных конфликтов между вновь образованными государствами. Участники Содружества брали на себя обязательства о взаимном признании «территориальной целостности друг друга и неприкосновенности существующих границ в рамках Содружества».

Они также гарантировали «открытость границ, свободу передвижения граждан и передачи информации» в пределах СНГ. Вопросы миграционной политики сразу были вынесены на уровень координирующих структур СНГ, а в качестве одной из целей его создания заявлено «содействие гражданам государств-членов в свободном общении, контактах и передвижении в Содружестве».

Но с высоты прожитых лет можно констатировать – ни одна из этих задач по сей день не выполнена. То есть, как рабочий инструмент СНГ себя вообще не оправдало. В явном противоречии с основополагающей идеей «пространства без границ», внутри Содружества давно уже действует полноразмерный пограничный и таможенный контроль. Даже ближайших союзников — Россию и Беларусь — разделили пограничные зоны.

Многие называют создание СНГ цивилизованным разводом советских республик, формой выхода из исторического тупика. Мол, так удалось предотвратить кровавую гражданскую войну за передел советского наследства по югославскому образцу. Может оно и так, но ничего кроме этого люди так и не увидели. А это значит, что развались СНГ где-то во второй половине 90-х, ситуация не изменилась бы кардинальным образом. То есть, хуже точно не было бы. В чем же смысл тогда продолжать состоять в этой организации? Тем более, что и на ее содержание тоже требуется ежегодно отчислять средства из бюджета.