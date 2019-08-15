Индию и Пакистан не пригласили на консультации Совбеза ООН по Кашмиру

Представители Индии и Пакистана не будут принимать участие в закрытых консультациях СБ ООН по ситуации вокруг Джамму и Кашмира, намеченных на пятницу.

Как передает РИА Новости, об этом сообщили в постпредстве Польши, председательствующей в Совбезе.

«Так как встреча пройдет в формате закрытых консультаций Совета, то у нас нет практики приглашать представителей соответствующих стран. Таким образом, ни представители Индии, ни представители Пакистана не будут присутствовать на завтрашнем заседании», — сообщил представитель польской миссии.

По его словам, во встрече будут участвовать только представители 15 членов Совбеза.

| 2019-08-15T21:26:50+00:00 15 августа 2019, 23:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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