Индию и Пакистан не пригласили на консультации Совбеза ООН по Кашмиру

Представители Индии и Пакистана не будут принимать участие в закрытых консультациях СБ ООН по ситуации вокруг Джамму и Кашмира, намеченных на пятницу.

Как передает РИА Новости, об этом сообщили в постпредстве Польши, председательствующей в Совбезе.

«Так как встреча пройдет в формате закрытых консультаций Совета, то у нас нет практики приглашать представителей соответствующих стран. Таким образом, ни представители Индии, ни представители Пакистана не будут присутствовать на завтрашнем заседании», — сообщил представитель польской миссии.

По его словам, во встрече будут участвовать только представители 15 членов Совбеза.