ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за прогремевший в субботу взрыв на свадьбе в Кабуле, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление исламистов.
Взрыв произошел в субботу в 22.40 по местному времени в одном из свадебных залов Кабула. Взрывное устройство привел в действие смертник. По словам очевидцев, в это время в помещении находились десятки человек. По последним данным, погибли 63 человека, более 180 получили ранения. Президент Афганистана Ашраф Гани осудил атаку и выразил соболезнования родственникам погибших.(РИА Новости)
| 2019-08-18T15:26:35+00:00 18 августа 2019, 15:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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