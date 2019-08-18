ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле

Взрыв произошел в субботу в 22.40 по местному времени в одном из свадебных залов Кабула. Взрывное устройство привел в действие смертник. По словам очевидцев, в это время в помещении находились десятки человек. По последним данным, погибли 63 человека, более 180 получили ранения. Президент Афганистана Ашраф Гани осудил атаку и выразил соболезнования родственникам погибших.(РИА Новости)