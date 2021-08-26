Террористическая организация ИГ подтвердила свою ответственность за два взрыва и стрельбу возле аэропорта Кабула, сообщает Sky News со ссылкой на Telegram-канал группировки.

Пентагон также обвинил боевиков ИГ в случившихся 26 августа атаках. В военном ведомстве ожидают, что группировка совершит новые террористические акты в Афганистане.

Ранее днем два взрыва произошли рядом с аэропортом Кабула. Террорист подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, в которой останавливаются иностранцы. Второй взрыв произошел недалеко от здания Министерства иностранных дел Афганистана.

Жертвами атаки стали 11 американских морских пехотинцев и медик ВМФ США, еще 15 военнослужащих пострадали. Движение «Талибан» не смогло назвать ответственных за взрывы, но осудило атаку.