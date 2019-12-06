Грузоперевозки по TRACECA достигли миллиарда тонн

В 1990-х годах годовой объем перевозок по транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) составлял 200 тыс тонн, сейчас эта цифра в 300 раз больше.

Об этом рассказал генеральный секретарь TRACECA Мирча Чиопрага на международной конференции, посвященной 20-летию подписания основного многостороннего соглашения о международном транспорте по развитию коридора Европа-Кавказ-Азия и 14-ом заседании Постоянного секретариата Межправительственной комиссии TRACECA.

Гость подчеркнул, что до сих пор по коридору было перевезен 1 миллиард тонн грузов, 50% из которых пришлось на углеводороды.

По его словам, на сегодняшний день инвестиции в рамках TRACECA составили 4 млрд евро, с Евросоюзом реализовано 85 проектов на 187 млн евро.(report)