Главы МИД и обороны Азербайджана встретились с госсекретарем и министром обороны США

В рамках проведенного в Брюсселе саммита министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров и министр обороны Закир Гасанов встретились с государственным секретарем США Майком Помпео и министром обороны Джеймсом Мэттисом.

Как сообщает АПА, во встрече также приняли участие помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, генеральный директор по вопросам Европы и России в Совете национальной безопасности Фиона Хилл, посол Азербайджанской Республики в США Элин Сулейманов и глава азербайджанского представительства при НАТО Гая Мамедов.

Стороны выразили удовлетворение уровнем партнерства между Азербайджаном и США. Министр Эльмар Мамедъяров отметил поддержку территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, вновь отраженную в итоговом коммюнике Брюссельского саммита НАТО.

Во время беседы состоялся обмен мнениями по региональным вопросам. Американская сторона выразила Азербайджану благодарность за поддержку, оказанную Миссии НАТО в Афганистане «Решительная поддержка» в борьбе с терроризмом.

Э.Мамедъяров проинформировал коллегу о встрече с министром иностранных дел Армении в Брюсселе 11 июля с участием сопредседателей МГ ОБСЕ.

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров и министр обороны Закир Гасанов пригласили американских коллег посетить Азербайджан.

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