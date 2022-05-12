Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с российским коллегой Сергеем Лавровым в Душанбе.

Как сообщает ТАСС, встреча состоялась в рамках Совета министров иностранных дел СНГ.

«Сегодня же здесь у нас хорошая возможность провести трехстороннюю встречу с нашим армянским коллегой, посмотреть, как выполняются три трехсторонних заявления, которые были приняты нашими президентами за последние полтора года», — сказал Лавров на двусторонней встрече с главой МИД Азербайджана.

Лавров подчеркнул, что их встреча проходит в тот период, когда российско-азербайджанские отношения вышли на качественно новый уровень, на уровень союзнического взаимодействия. «Любая возможность провести обзор ситуации, посмотреть, как выполняются конкретные задачи, которые поставлены президентами, весьма и весьма ценна. Хочу также отметить, что мы отмечаем в этом году 30-летие дипломатических отношений, целый ряд очень красочных, ярких мероприятий готовится, в ближайшее время должны подготовить к изданию сборник российско-азербайджанских документов», — указал Лавров.

Глава МИД РФ отметил и экономическое взаимодействие Москвы и Баку. «Две недели назад было очередное заседание в Баку, нам кажется, что оно было весьма и весьма полезным, чтобы двигаться в направлении всех решений наших руководителей. Рассчитываем, что во второй половине года удастся организовать очередной межрегиональный форум, который в свое время был инициирован Президентом Алиевым, и у нас с тех пор 70 регионов участвуют в мероприятиях, которые в рамках этого форума организуются», — добавил он.