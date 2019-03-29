Главой Центрального командования ВС США назначен Кеннет Маккензи

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан в четверг объявил о назначении Кеннета Маккензи на должность главы Центрального командования ВС США, передает ТАСС.

«Сегодня для меня было честью принять отставку генерала Джозефа Вотела после 40 лет выдающейся службы и приветствовать Кеннета Маккензи во главе невероятной команды Центрального командования ВС США», — написал Шанахан в Twitter.

В сферу оперативной ответственности Центрального командования ВС США, которое возглавлял генерал Джозеф Вотел, входит Ближний Восток, Восточная Африка и Центральная Азия.

| 2019-03-29T06:17:00+00:00 29 марта 2019, 13:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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