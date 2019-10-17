Глава Азербайджанского бюро Интерпола отправлен в отставку

Начальник Национального центрального бюро Интерпола в Азербайджанской Республике, генерал-майор полиции Мехман Тахмазов освобожден от занимаемой должности и отправлен в отставку.

Как сообщает Report, министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал соответствующий приказ.

Согласно приказу, М.Тахмазов отправляется в отставку в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе.

На должность начальника Национального центрального бюро Интерпола пока нет назначений.

В пресс-службе МВД Report данный факт подтвердили.

Отметим, что М.Тахмазов был назначен на должность начальника Национального центрального бюро Интерпола в Азербайджанской Республике в 2012 году.

| 2019-10-17T14:22:25+00:00 17 октября 2019, 15:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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