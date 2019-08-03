Генсек ООН призвал участников диалога в Венесуэле сохранять приверженность переговорному процессу

«Генеральный секретарь вновь заявляет о своей решительной поддержке норвежской инициативы. Для мирного разрешения кризиса необходимо срочно достичь договоренности на переговорах», — указал он.

Ранее министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил в пятницу о появлении возможных пунктов договоренностей между властями страны и оппозицией в ходе очередного раунда переговоров на Барбадосе.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали «президентский статус» Гуаидо несуществующим.