Генсек ООН приветствует встречу лидеров Азербайджана и Армении в Вене

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал первую встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Николы Пашиняна, которая состоялась 29 марта в Вене под эгидой сопредседателей Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря генерального секретаря ООН в связи с нагорно-карабахским конфликтом.

Глава ООН отметил, что лидеры двух стран уделили главное внимание созданию условий, благоприятствующих миру, и дальнейшему продвижению переговоров. Он также приветствовал их приверженность укреплению режима прекращения огня и решению гуманитарных вопросов, а также продолжению диалога в целях мирного урегулирования конфликта.

Антониу Гутерриш вновь заявил о полной поддержке со стороны ООН важных посреднических усилий Минской группы ОБСЕ.