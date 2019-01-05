Ford отзывает почти миллион автомобилей

Корпорация Ford отзывает по всему миру 953 тысячи автомобилей, оснащенных дефектными подушками безопасности производства японской компании Takata, из-за которых погибли уже свыше 20 человек. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении автопроизводителя, передает ТАСС.

Отзыву подлежат в том числе кроссоверы Ford Edge и Lincoln MKX 2010 модельного года, пикапы Ford Ranger 2010-2011 модельных годов и седаны Ford Mustang 2010-2014 модельных годов.

Более 780 тыс. из отзываемых авто были реализованы на территории США. Ford обязуется установить новые подушки безопасности бесплатно.

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| 2019-01-05T10:18:22+00:00 5 января 2019, 14:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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