Европейский центральный банк ждет новый удар

Европейский центральный банк (ЕЦБ) может ощутить новый удар из-за снижения ставки по депозитам. С такой версией выступил топ-менеджер Deutsche Bank Кристиан Севинг, пишет Bloomberg.

По его словам, в ближайшее время банк проведет заседание, на котором примет решение по дальнейшим ставкам по депозитам. В настоящее время ставка уже находится на уровне минус 0,4%.

Севинг назвал политику банка по процентным ставкам тяжелым бременем.

Он подчеркнул, что в будущем эти ставки нанесут урон Европе и могут разрушить финансовую систему.(Газета.Ru)

| 2019-09-12T10:03:18+00:00 12 сентября 2019, 12:53|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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