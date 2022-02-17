Центральный банк Турции в четверг снова сохранил процентную ставку на прежнем уровне, поскольку страна сталкивается с резко возросшей инфляцией, сообщает Agence France-Presse.

Банк оставил учетную ставку на уровне 14 процентов второй раз подряд после четырехмесячной серии сокращений, вызвавших валютный кризис в конце прошлого года, подорвавший покупательную способность населения.

В январе инфляция достигла почти 50 процентов, что стало рекордом за последние два десятилетия, что еще больше снизило покупательную способность населения.

Турецкая лира потеряла 44 процента своей стоимости по отношению к доллару в 2021 году.

Президент Турции Эрдоган категорически против высоких процентных ставок, утверждая, что они являются «матерью и отцом всего зла» и вызывают высокую инфляцию. Центральные банки обычно повышают ставки, чтобы укротить инфляцию. Он заявил, что его неортодоксальные взгляды на денежно-кредитную политику являются частью «войны за экономическую независимость», целью которой является отвлечение Турции от притока иностранного капитала.

Годовой рост цен на продукты питания в Турции составил более 55 процентов в январе. Ранее в этом месяце министр финансов Турции заявил, что инфляция достигнет пика в апреле и упадет до однозначных цифр к 2023 году. Некоторые экономисты полагают, что инфляция достигнет примерно 55 процентов в мае, а затем снизится к концу года.