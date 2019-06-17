ЕС назвал условие для нормализации отношений с Суданом

Главы МИД стран ЕС приняли на переговорах в понедельник заявление по Судану, в котором назвали условием для нормализации отношений Хартума с союзом передачу власти гражданскому органу, передает РИА Новости.

«Возглавляемый гражданским лицом переходный орган является единственным партнером, с которым могут быть нормализованы отношения между ЕС и Суданом», — говорится в документе.

ЕС подтвердил, что, «когда Судан приступит к переходу к гражданскому правлению», ЕС рассмотрит вопрос о поддержке страны «в решении социальных, экономических и политических проблем и осуществлении необходимых реформ.