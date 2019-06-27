Ереван закупает наступательное вооружение

Армянская сторона заключила в ходе форума «Армия-2019» контракты на поставки нового наступательного вооружения, сообщил в четверг пресс-секретарь Минобороны республики Арцрун Ованнисян, информирует РИА Новости.

«Как заявил министр обороны Армении Давид Тоноян, в рамках форума «Армия-2019″ заключены контракты на поставки новых видов наступательного вооружения, нового поколения боеприпасов, а также иных средств», — написал Ованнисян на своей странице в Facebook.

Другие подробности он не привел. Тоноян принимает участие в открывшемся во вторник военно-техническом форуме «Армия-2019», в котором участвуют также делегации 120 государств, в том числе под руководством более 40 министров обороны и начальников генштабов.

По информации Минобороны РФ, на форуме сформовано 10 национальных экспозиций (Азербайджан, Армения, Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Турция, а также впервые Таиланд и ЮАР).