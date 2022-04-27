Украина закупает из Турции бронежилеты и баллистические пластины для нужд вооруженных сил страны, передает «Анадолу«.

Турецкая оборонная компания Nurol Teknoloji с 2008 года наладила производство керамических пластин, используемых и при производстве бронежилетов и пуленепробиваемых щитов.

Три производственные площадки компании расположены в Анкаре. Все производство Nurol Teknoloji основано на отечественном сырье.

Все продукция проходит тщательную проверку в лабораториях.

Продукция компании поставляется также оборонным структурам Турции, в том числе армии, жандармерии и полиции. Кроме того, осуществляются экспортные поставки, в том числе в страны НАТО.

В последнее время оборонная компания активно экспортирует продукцию за рубеж. В числе прочих продукция Nurol Teknoloji поставляется в Украину.

Компания Nurol Teknoloji — единственный производитель керамических пластин для оборонных целей в Турции.

В компании сообщили о рекордном уровне поставок продукции за рубеж.