Двое членов экипажа затонувшего судна в Турции являются гражданами Азербайджана

Двое членов экипажа корабля, затонувшего в Черном море у побережья турецкой провинции Самсун, являются гражданами Азербайджана. Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.

Также на борту находились девять граждан Украины и двое граждан России.

Сообщается, что до сих пор из них были спасены шесть человек и найдено тело одного из членов экипажа.

О личностях спасённых членов экипажа и погибшего не сообщается.

Отметим, что сегодня в Черном море у побережья турецкой провинции Самсун затонуло грузовое судно, плавающее под флагом Панамы.

Ранее сообщалось, что на борту судна находились 20 человек.

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| 2019-01-07T14:50:26+00:00 7 января 2019, 16:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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