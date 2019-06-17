Додон допустил попытки дестабилизации от сторонников прежнего режима

Президент Молдавии Игорь Додон считает, что сторонники прежнего режима под руководством Демпартии попытаются дестабилизировать ситуацию в разных областях экономики и социальной сферы, передает РИА Новости.

Президент считает, что справиться с этими рисками можно лишь в том случае, если парламентское большинство и правительство будут действовать единой командой и согласятся идти на компромиссы.