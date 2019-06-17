Додон допустил попытки дестабилизации от сторонников прежнего режима

Президент Молдавии Игорь Додон считает, что сторонники прежнего режима под руководством Демпартии попытаются дестабилизировать ситуацию в разных областях экономики и социальной сферы, передает РИА Новости.
«Режим потерпел сокрушительное поражение, но никуда не ушёл, он затаился во всех государственных структурах, силовых органах, местных органах власти. Он хочет быстрого реванша, и ради этого попробует дестабилизировать ситуацию во всех секторах экономики и социальной сферы, о чём уже есть первые сигналы», — написал Додон на своей странице в Facebook.
Президент считает, что справиться с этими рисками можно лишь в том случае, если парламентское большинство и правительство будут действовать единой командой и согласятся идти на компромиссы.
«Для того, чтобы новая власть окрепла, нам крайне необходимо, по крайней мере временно, объявить мораторий на идеологические и геополитические разногласия которые разделяют нас», — уверен президент.