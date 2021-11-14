Глава МИД Кубы Бруно Родригез Паррилья в Twitter обвинил Twitter в дестабилизации ситуации в стране.

«В Twitter происходит грубая манипуляция алгоритмом, чтобы создать впечатление, что на Кубе находится большое количество пользователей, которые занимают позицию против нашего правительства», — написал Родригез.

Глава кубинского внешнеполитического ведомства заявил, что до 15% сообщений против кубинской власти были профинансированы из Соединенных Штатов.

«Я уже осудил в выступлении для дипломатического корпуса, что частные платформы США, такие как Twitter, нарушают свои собственные правила и политику, изменяют механизмы геолокации в пользу токсичных операций против Кубы и провоцируют дестабилизацию», — написал Родригез.