Демократы назвали Трампа расистом и обвинили в ксенофобии

Демократов при этом эти высказывания Трампа, напротив, объединили. В своем сообщении Трамп не уточнил, к кому были обращены его высказывания, однако на них практически сразу отреагировали отстаивающие права мигрантов члены конгресса, среди которых Александриа Оказио-Кортес, Рашида Тлаиб, Ильхан Омар. Все они заявили в Twitter, что «страной, откуда они приехали и страной, которой они присягнули, были США».