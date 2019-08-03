CNN: Трамп и Путин обсудили по телефону нового посла США в России

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин во время состоявшегося 31 июля телефонного разговора, предположительно, затрагивали тему нового американского посла в Москве, которому предстоит сменить уходящего скоро в отставку Джона Хантсмана. С таким утверждением выступила в пятницу телекомпания CNN, ссылающаяся на двух должностных лиц высокого ранга в администрации Соединенных Штатов.

По их словам, лидеры двух государств обсудили то обстоятельство, что в ближайшие месяцы придется назначить нового руководителя диппредставительства вместе Хантсмана. При этом они не упоминали никаких имен потенциальных кандидатов на данную должность, заверили источники CNN.

Телекомпания обратилась за комментарием в Госдепартамент, но ответа не получила.

31 июля вечером Путин и Трамп провели разговор, в ходе которого президент США предложил оказать содействие России в борьбе с лесными пожарами в Сибири. Как проинформировала пресс-служба Кремля, Путин «высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке» и отметил, что российская сторона при необходимости им воспользуется. Вместе с тем об обсуждении лидерами темы нового посла в сообщении Кремля речи не шло.

Американский журнал «Атлантик» в июне сообщил, что Хантсман может к концу года покинуть свой пост и вернуться в США. По данным источников издания, он всерьез рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на должность губернатора штата Юта. В свою очередь в Госдепартаменте заявили, что в курсе этих сообщений, но комментировать их по существу отказались.

Хантсман уже занимал кресло губернатора Юты с 2005 по 2009 год. Американскую дипмиссию в РФ он возглавляет с 2017 года. До этого Хантсман был послом США в Сингапуре (1992-1993 годы) и Китае (2009-2011 годы).