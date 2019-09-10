Что сделало Иран сильнее и агрессивнее?

Ирано-американское противостояние входит в новую фазу. После «танкерной войны» Иран, ощутив свою силу, развернул активную деятельность на международной арене, а именно: начал выдвигать новые условия Западу и расширять свои отношения с Китаем и Россией.

Комментируя «Зеркало» сложившуюся ситуацию, иранский эксперт по международным вопросам Рухуллах Мухаббер, сказал, что во время президентства Обамы Тегеран провел переговоры о заключении справедливой сделки с США и показал международному сообществу и миру, что дипломатия Ирана является многоплановой, и он готов вести переговоры, если Исламской Республики предоставляют равные права.

«Однако в США есть и те, кто думает, что Иран не заслуживает доверия. Смена правительства в Америке, доказала миру, что США не уважают международные соглашения и не выполняют своих обязательств и тем самым показали, что это они не заслуживают доверия. Президент государства — г-н Трамп — в одностороннем порядке и без какой-либо причины отозвал сделку с Ираном.

С 2017 года он своими действиями отодвинул на второй план многие международные договоры и поставил под угрозу мир и безопасность во всем мире (например, Договор о нераспространении ядерного оружия промежуточного радиуса действия). Подобные действия американского лидера ставят под угрозу всю международную систему безопасности», — отметил эксперт.

По словам аналитика, незаконные действия Трампа против Корпуса стражей исламской революции (КСИР) как вооруженных сил страны являются ярким примером нарушений международного права и вмешательства во внутренние дела государств.

«План г-на Трампа о санкциях и запрете на продажу иранской нефти и оказании давления на покупателей не только является нарушением международного права и ратифицированных международных конвенций, но также является явным нарушением прав человека. Это провальная стратегия Трампа. В таких условиях Иран не может пойти на уступки США и сесть за стол переговоров. Президент США ищет повод для мемориальной фотографии переговоров, и в Иране никто не даст Трампу шанс сделать эту бесполезную фотографию», — подчеркнул аналитик.

Иранский эксперт также добавил, что большинство западных аналитиков считают, что США будут проигравшей стороной в ситуации, сложившейся в жизненно важном регионе для многих стран, в Персидском заливе.

«Соединенные Штаты пострадали в войне с танкерами, понесли огромные жертвы (1985-1988). Это также провалило пилотные учения в 2002 году против Ирана. Теперь, если США и их союзники вступят в войну против Ирана с его нынешней совершенно особой военной мощью, то они станут неудачниками.

В качестве наиболее яркого примера можно привести тот факт, что КСИР сбил американский беспилотник «Глобальный ястреб» стоимостью 2 млн. долларов, что по своей стоимости приравнивается к неудачным военно-морским учениям США (Millennium Challenge 2002) в Персидском заливе», — сказал он.

Иран на сегодня имеет все последние вооружения, чтобы предотвратить любую американскую агрессию, считает политолог.

«Не думаю, что Трамп пойдет на такой шаг, который приведет США к унизительному историческому поражению. Поэтому умные советники в правительстве США, которые знают как все обстоит, запретят Трампу прямую военную конфронтацию с Ираном. Скорее всего, он изменит свою политику и немного уменьшит давление на Иран», — резюмировал он.