Член грузинского парламента против политизации вопроса, связанного с комплексом Кешикчидаг

Председатель парламентского комитета Грузии по вопросам евроинтеграции Тамар Хулордава призвала всех воздержаться от политизации вопроса, связанного с комплексом Кешикчидаг.

Как сообщает местное бюро Report, она сказала, что данный вопрос касается государственных интересов Грузии.

По словам Т.Хулордава, к вопросу о комплексе Кешикчидаг необходимо относиться бесстрастно: «Нельзя создавать никаких дополнительных сложностей в переговорном процессе по вопросу госграниц. В Азербайджане проходит заседание комиссии по делимитации границы. Нам нужно дождаться результатов деятельности комиссии».

Председатель комитета отметила, что чрезмерная напряженность не должна мешать переговорному процессу.

| 2019-05-24T16:28:18+00:00 24 мая 2019, 18:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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