Член грузинского парламента против политизации вопроса, связанного с комплексом Кешикчидаг

Председатель парламентского комитета Грузии по вопросам евроинтеграции Тамар Хулордава призвала всех воздержаться от политизации вопроса, связанного с комплексом Кешикчидаг.

Как сообщает местное бюро Report, она сказала, что данный вопрос касается государственных интересов Грузии.

По словам Т.Хулордава, к вопросу о комплексе Кешикчидаг необходимо относиться бесстрастно: «Нельзя создавать никаких дополнительных сложностей в переговорном процессе по вопросу госграниц. В Азербайджане проходит заседание комиссии по делимитации границы. Нам нужно дождаться результатов деятельности комиссии».

Председатель комитета отметила, что чрезмерная напряженность не должна мешать переговорному процессу.