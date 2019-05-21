Чави: «У Месси еще есть 3-4 года»

Бывший капитан «Барселоны» Хави оценил перспективы лидера каталонцев 32-летнего Лионеля Месси продолжать выступать на высоком уровне в ближайшие сезоны.

— Мы постоянно говорим об эпохе после Месси, но у Лео еще есть три или четыре года.

— Его игра, думаю, будет оставаться на этом же высшем уровне, как сейчас, так как он заботится о себе. Месси невероятно профессионален, он физически силен, это зверь по футбольному интеллекту, — приводит слова Хави Sport.es.

Месси с 36 голами в активе в шестой раз в своей карьере стал лучшим бомбардиром Примеры и повторил достижение легендарного нападающего «Атлетико» Тельмо Сарры. Месси выигрывал трофей Пичичи в сезонах-2009-2010 (34 гола), 2011-2012 (50), 2012-2013 (46), 2016/17 (37), 2017/18 (34), 2018/19 (36).