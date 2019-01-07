Будет ли 21 января рабочим днем в Азербайджане?

В Азербайджане День всенародной скорби – 20 Января является нерабочим днем, однако, несмотря на то, что он придется на воскресенье, следующий день будет рабочим, сообщает в понедельник Trend.

Напомним, что, согласно Трудовому кодексу, если праздничные нерабочие дни приходятся на выходные, то соответствующий выходной переносится на следующий после праздника день.

Отметим, что в этом году нерабочими днями в стране будут 8 марта — Международный женский день, 20, 21, 22, 23, 24 марта — праздник Новруз, 9 мая — День победы над фашизмом, 28 мая — День Республики, 5, 6 июня — праздник Рамазан, 15 июня — День национального спасения, 26 июня — День Вооруженных сил, 12, 13 августа — праздник Гурбан, 9 ноября — День Государственного флага, 31 декабря — День солидарности азербайджанцев мира.

Согласно пятой части ст. 105 Трудового кодекса и распоряжению Кабинета министров «О праздниках Новруз, Рамазан, Гурбан в 2019 году», в связи с тем, что выходные дни в 2019 году будут совпадать с праздничными днями, 25, 26 марта, 17 июня, 11 ноября будут считаться нерабочими в пятидневной рабочей неделе, 25 марта — в шестидневной рабочей неделе.

Также не считающееся рабочим днем 27 декабря является днем муниципальных выборов.

49 просмотров