Бинали Йылдырым избран спикером парламента Турции

Бинали Йылдырым избран на пост председателя Великого национального собрания (парламент) Турции.

Депутат от правящей партии справедливости и развития от Измира Бинали Йылдырым в ходе третьего тура голосования в парламенте набрал 335 из 585 голосов.

Соперники Йылдырыма — депутат Республиканской народной партии от Стамбула Эрдоган Топрак набрал 135 голосов, депутат Демократической партии народов от Сиирта Мерал Даныш Дешташ – 63 голоса, депутат партии İYİ (Хорошая) от Стамбула Хайреттин Нухоглу – 40 голосов, депутат Партии благоденствия от Стамбула Джихангир Ислам – пять голосов.

Еще шесть голосов засчитаны недействительными.

Таким образом, Бинали Йылдырым набрал требуемое законодательством простое большинство голосов – 301 голос и стал спикером парламента Турции 28 созыва.

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