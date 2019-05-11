«Барселона» вступит в борьбу с «Реалом» за Погба

«Барселона» заинтересована в приобретении полузащитника Манчестер Юнайтед и сборной Франции по футболу Поля Погба. Об этом сообщает «Советский спорт».

По данным испанского журнала Don Balon, представители сине-гранатовых уже сделали запрос о трансфере у руководства «красных дьяволов». Отмечается, что в ближайшее трансферное окно состав каталонцев может покинуть хорватский полузащитник Иван Ракитич, и Погба является главным претендентом на замену ему.

Ранее сообщалось, что 26-летним хавбеком активно интересуется мадридский «Реал», а «Ман Юнайтед» рассчитывает получить за своего лидера не менее €180 млн.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Погба принял участие в 34 матчах, в которых забил 13 мячей и отметился девятью голевыми передачами.