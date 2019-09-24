Американские власти ограничили перемещение президента Ирана в Нью-Йорке

Власти США ограничили возможность перемещения президента Ирана Хасана Роухани в Нью-Йорке на время проведения Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом сообщает во вторник агентство Fars.

Отмечается, что Роухани не может самостоятельно покидать пределы штаб-квартиры ООН, расположенной на Манхэттене. Кроме того, президент Ирана получил специальное разрешение на пребывание в отеле.

В воскресенье агентство IRNA сообщило, что около одной трети членов делегации Роухани не получили визы в США для посещения ГА ООН.

Власти США выдали в четверг президенту Ирана и министру иностранных дел этой страны Мохаммаду Джаваду Зарифу визы для посещения сессии ГА ООН. До этого момента участие Роухани и Зарифа в работе Генассамблеи было под вопросом. (ТАСС)