Африканский союз отстранил Судан от участия в заседаниях организации

Африканский союз (АС) отстранил Судан от участия во всех заседаниях организации, включая предстоящую министерскую конференцию по энергетики, передает ТАСС.

Таким образом, АС приступил к практической реализации своего решения о приостановке членства Хартума в организации. 6 июня Совет мира и безопасности союза ввел запрет на участие Судана в мероприятиях Африканского союза «до успешного формирования переходного органа власти под руководством гражданских лиц как единственного способа, позволяющего стране выйти из сложившегося кризиса».

Ситуация нестабильности и полной неопределенности в Судане, где в течение двух месяцев после военного переворота и свержения президента Омара аль-Башира армия и оппозиция не могли прийти к единой формуле управления страной и создания переходных органов власти, достигла своего пика 3 июня, когда силы безопасности зачистили часть палаточного лагеря в районе штаб-квартиры главного командования вооруженных сил.

Армия заявила тогда, что акция силовиков была нацелена против преступных элементов, которые воспользовались обстановкой в столице и создали свой криминогенный район рядом с сидячей забастовкой протестующих. В ответ на действия полиции и спецназа в Хартуме вспыхнули беспорядки, которые, по официальным данным, унесли жизни 64 человек, по сведениям оппозиции — порядка 120.

После этого все контакты между военными и оппозицией были прекращены. Благодаря посредническим усилиям Эфиопии накануне было объявлено, что стороны в самое ближайшее время вернутся за стол переговоров, а Военный совет согласился выпустить из тюрем всех политических заключенных, как того требует оппозиция.